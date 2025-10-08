Обновленная поликлиника № 1 откроется в Королеве в конце года

В центре Королева продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1, расположенной на улице Циолковского. В настоящее время строители активно занимаются внутренней отделкой помещений и завершают установку вентиляционной системы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также ведется облицовка входных групп гранитом, прокладка электро- и водопроводных систем, а также систем теплоснабжения. В коридорах на пол укладывают новый ламинат и плитку на ступеньках. Параллельно проводятся работы по благоустройству территории.

Фасадные и кровельные работы завершены. Внешний вид здания заметно изменился: обновлен утеплитель, нанесен слой светло-серой штукатурки, заменены старые окна и кровля. На объекте трудятся более 35 специалистов.

Поликлиника № 1 была построена в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Планируется, что обновленное медицинское учреждение примет первых пациентов в конце года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.