Глава Одинцовского округа провел выездной прием в Никольском

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 14 апреля провел выездной личный прием жителей в территориальном управлении Никольское на площадке Дома культуры «Полет». Основными темами стали благоустройство и ремонт памятника в селе Троицкое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большинство обращений касалось благоустройства. Жительница поселка Старый Городок попросила построить тротуар от улицы Почтовая, 5-го квартала, до Старогородковской школы. Ей сообщили, что работы могут включить в программу «Народные тропы» на 2027 год.

«Этот маршрут связывает квартал с основной частью поселка, школой, детским садом и поликлиникой. В этом году выполним ямочный ремонт дороги. Обустройство тротуара включим в программу «Народные тропы» 2027 года. Также проверим состояние заборов на участке, где они примыкают к проезжей части», — отметил Андрей Иванов.

Еще одно обращение касалось капитального ремонта памятника на братской могиле воинов Советской армии в селе Троицкое. По словам заявительницы, на монументе появились трещины и повреждена облицовка. Глава округа сообщил, что возможность проведения работ за счет внебюджетных источников сейчас прорабатывается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.