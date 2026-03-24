Облепили за несколько минут: более 140 клещей нашел на своем теле белорус

Полчища клещей напали на жителя Белоруссии во время прогулки. Он насчитал на своем теле более 140 кровососов, сообщает SHOT .

Рыбак Дмитрий наслаждался видами, прогуливаясь вдоль Августовского канала под Гродно. Но в какой-то момент его внимание привлек клещ, который неизвестно как оказался на теле мужчины. Затем Дмитрий обнаружил еще одного кровососа, а потом — целую колонию.

Паукообразные облепили всего белоруса за несколько минут. Он насчитал на своем теле 140 клещей, а затем перестал считать — их сбыло слишком много. Мужчина признался, что раньше с таким не сталкивался — кровососы сидели буквально везде.

Между тем жители Белоруссии жалуются на нашествие клещей в этом году. Страдают от этого и домашние питомцы. Так, одна семья после прогулки в Полесье сняла с пса 80 паукообразных. При этом пока что с началом весны в Белоруссии зафиксировано пять случаев укусов паразитов.

Специалисты рекомендуют выбирать для прогулок закрытую светлую одежду. Также нужно брать с собой головной убор и репеллент, а после прогулки тщательно осматривать тело на предмет наличия клещей.

