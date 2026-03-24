Облепили за несколько минут: более 140 клещей нашел на своем теле белорус
Фото - © Ружьин Алексей / Фотобанк Лори
Полчища клещей напали на жителя Белоруссии во время прогулки. Он насчитал на своем теле более 140 кровососов, сообщает SHOT.
Рыбак Дмитрий наслаждался видами, прогуливаясь вдоль Августовского канала под Гродно. Но в какой-то момент его внимание привлек клещ, который неизвестно как оказался на теле мужчины. Затем Дмитрий обнаружил еще одного кровососа, а потом — целую колонию.
Паукообразные облепили всего белоруса за несколько минут. Он насчитал на своем теле 140 клещей, а затем перестал считать — их сбыло слишком много. Мужчина признался, что раньше с таким не сталкивался — кровососы сидели буквально везде.
Между тем жители Белоруссии жалуются на нашествие клещей в этом году. Страдают от этого и домашние питомцы. Так, одна семья после прогулки в Полесье сняла с пса 80 паукообразных. При этом пока что с началом весны в Белоруссии зафиксировано пять случаев укусов паразитов.
Специалисты рекомендуют выбирать для прогулок закрытую светлую одежду. Также нужно брать с собой головной убор и репеллент, а после прогулки тщательно осматривать тело на предмет наличия клещей.
