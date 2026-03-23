Врач из Подмосковья рассказала, как защититься от клещей

Врач общей практики Красногорской клинической больницы Анна Говтва напомнила жителям Подмосковья о мерах защиты от клещей во время прогулок в лесу и парках. Специалист рекомендовала правильно подбирать одежду, использовать репелленты и внимательно осматривать себя после возвращения домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для прогулок на природе врач посоветовала выбирать светлую однотонную и закрытую одежду, на которой легче заметить клеща. Рукава должны быть длинными с плотными манжетами, брюки — заправлены в носки или гольфы, верх одежды — в брюки. Лучше отдавать предпочтение синтетическим тканям, а не рыхлым и ворсистым материалам. Обязателен головной убор, а перед выходом вещи следует обработать репеллентами.

«Одежда должна быть светлая и закрытая. Не забывайте про головной убор и обработку репеллентами перед выходом из дома», — сказала Анна Говтва.

В парках рекомендуется ходить по центральным дорожкам, избегая травы и зарослей, не садиться и не ложиться на землю, не приносить домой свежесорванные растения. Во время пробежек лучше выбирать тропинки и избегать кустарников и влажных мест у водоемов.

После возвращения домой необходимо сразу снять одежду, тщательно осмотреть ее и все тело. Особое внимание следует уделить коже головы, зоне за ушами, шее, подмышкам, локтевым сгибам, области живота и паха, подколенным ямкам и промежуткам между пальцами ног. Одежду рекомендуется стирать при температуре 60 градусов.

При обнаружении клеща врач призвала не удалять его самостоятельно и обратиться в медицинское учреждение или травматологический пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.