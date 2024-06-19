Объявлена дата прощения с корреспондентом Цицаги, погибшим в зоне СВО

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Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги пройдет 22 июня в Москве

Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги состоится 22 июня в зале ЦКБ РЖД имени Семашко в Москве, говорится на сайте издания . Журналист погиб в ДНР в результате атаки украинского дрона.

Церемония прощания начнется в 10:00 субботы, 22 июня. Мероприятие пройдет в 13-м строении дома № 2 по улице Будайской. О месте похорон сообщат дополнительно.

Цицаги работал в ДНР с 2022 года. Он погиб 16 июня в окрестностях Никольского монастыря под Угледаром. Член думского комитета по обороне Виктор Соболев призывал наградить корреспондента орденом Мужества, подчеркнув, что Цицаги погиб за Родину.

Ранее в Сети был опубликован последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru. Работа Цицаги называется «Птичники в Марьинке», журналист снял ее на кураховском направлении СВО.

Кроме того, друзья погибшего фотокорра Никиты Цицаги поделились фильмом о нем.