Во всех соцсетях и на YouTube опубликован последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, который называется «Птичники в Марьинке». Журналист снял его на кураховском направлении СВО, сообщается на сайте издания .

В своей видеоработе Цицаги общается с российскими военными, участвующими в штурмовых операциях. В репортаже корреспондент показал кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь танковую броню. Цицаги также запечатлел диалоги самих «птичников», которые поделились нюансами своей работы — рассказали, как прицельно бить по блиндажам, артиллерийским орудиям и танкам Leopard, стоящим на вооружении ВСУ.

«Стремительное изменение театра войны породило в зоне СВО новую должность — „птичник“. И хотя ударно-боевые самолеты, которые запускает взвод, скорее напоминают американские „кукурузники“, их простая конструкция делает их еще более устрашающим оружием», — говорил журналист NEWS.ru.

Никита Цицаги погиб под Угледаром 16 июня. Корреспондент получил смертельные ранения после налета украинского дрона в окрестностях Никольского монастыря.

МИД России называл гибель Цицаги очередным тяжким преступлением властей Украины.