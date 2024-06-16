Корреспондент Никита Цицаги погиб в ДНР при атаке ВСУ
В селе Никольское в Донецкой Народной Республике погиб корреспондент Никита Цицаги, сообщает ТАСС.
Как отметили в оперативных службах региона, корреспондент скончался в воскресенье после атаки украинской армии.
СМИ пишут, что Цицаги был военным фотокорреспондентом News.ru. В момент гибели он находился в районе Никольского монастыря, откуда хотел сделать репортаж.
Также в июне при обстреле Горловки были ранены сотрудники НТВ. Позднее оператор телекомпании Валерий Кожин скончался от полученных ранений.