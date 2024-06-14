СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина в Горловке

Российский Следком возбудил уголовное дело после обстрела в Горловке журналистов телекомпании НТВ, которые снимали сюжет об атаках ВСУ на мирное население, сообщает пресс-служба ведомства .

Дело заведено по статьям «Убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Следователи установят всех, кто причастен к гибели оператора НТВ Валерия Кожина, а также к ранению его коллеги, корреспондента Алексея Ивлиева.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Кожина (посмертно) и Ивлиева представят к ведомственным наградам.

«Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях», — заявили в Следкоме.

Кожин и Ивлиев попали под обстрел в Горловке 13 июня. Журналистов госпитализировали и сразу прооперировали, но оператора спасти так и не удалось. Он скончался, не приходя в сознание.