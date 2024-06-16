Друзья погибшего фотокорра Никиты Цицаги поделились фильмом о нем

Друзья погибшего фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги поделились небольшим фильмом в память о нем.

Корреспондент погиб в воскресенье в зоне СВО при атаке беспилотников противника. Он находился в селе Никольское ДНР.

В трехминутном ролике Цицаги сняли с камерой и ноутбуком. Показано, как он едет на военной технике, снимает людей и природу.

Молодой человек назвал камеру «железным другом», который всегда рядом, а также «третьим глазом». А еще отметил, что некоторые снимки не требуют подписи, они сами как законченная история, которую читаешь в глазах героя.

«Наверное, каждая история — это отражение меня самого, то, что меня трогает, о том я и хочу писать», — поделился фотокорреспондент в фильме.

Цицаги работал в ДНР с 2022 года. Журналист публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и т. д. В июне прошлого года получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекина.