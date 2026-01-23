«Объясните пж»: Мизулина удивилась, что дети сидят в ботах знакомств

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сильно удивилась, узнав, что школьники 10-12 лет сидят в ботах знакомств.

Она не понимает, с какой целью дети используют такие сервисы.

«От скуки? Из любопытства? В шутку? Или нехватка общения? Друзей?» — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина отметила, что ей приходит много обращений от детей, в которых они рассказывают, как «вляпались в какую-то ситуацию, познакомившись с кем-то через такой бот». Она попросила свою аудиторию объяснить, что именно дети делают на подобных платформах.

Пользователи в комментариях дали следующие ответы: «по приколу», «ищут друзей», «от скуки», «от безделья» и т. д.

Ранее Мизулина рассказала, что в Краснодаре правоохранительные органы проводят расследование по факту истязания девушки во время треш-стрима. Пострадавшую в том числе поджигали за вознаграждение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.