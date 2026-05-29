Объемы помощи с урегулированием проблемной задолженности в I кв выросли на треть

Больше 8 тыс. российских семей решили свои финансовые проблемы в I квартале этого года благодаря поддержке Среднерусского банка Сбербанка, который работает на территории Московской области и 9 ближайших регионов. Общая сумма урегулированной задолженности составила 9,3 млрд рублей — это на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сбер предлагает людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, несколько механизмов урегулирования долгов — как предусмотренные законодательством РФ, так и собственные программы.

Государственные меры поддержки — кредитные и ипотечные каникулы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года граждане в 6,5 раз чаще стали прибегать к этому механизму. С начала года в Среднерусском банке Сбербанка 3,1 тыс. человек оформили ипотечные или кредитные каникулы, урегулировав долги на 3,9 млрд рублей. В первом квартале 2025-го таких заемщиков было 470 человека, а сумма — 0,8 млрд.

Тем, кто не может воспользоваться каникулами, Сбер предлагает собственные программы поддержки:

Реструктуризация — временное снижение ежемесячного платежа. Это самый востребованный механизм в текущем году: 4,7 тыс. клиентов урегулировали долги на 4,6 млрд рублей (в первом квартале 2025 года было 6 тыс. человек и 5,3 млрд).

Комплексное урегулирование — помощь с долгами по кредитам в Сбере и других банках. Эту программу выбрали 610 заемщиков, закрыв проблемы на 0,72 млрд рублей (годом ранее — 300 человек и 0,45 млрд).

Мировое соглашение — реструктуризация для тех, у кого уже накопилась длительная просрочка, но без принудительного взыскания. В первом квартале 44 человека заключили такие соглашения на сумму около 62 млн рублей (в 2025 году — 117 человека на 78 млн).

Поддержкой можно воспользоваться по любым видам кредитов: ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта.

В экстренных ситуациях заемщику могут предложить погасить задолженность за счет продажи залогового имущества. Сделать это удобно на платформе Portal DA. С начала года благодаря этой площадке по всей стране люди продали активов на 5,6 млрд рублей.

Урегулировать трудные финансовые ситуации можно даже после начала процедуры банкротства: всего в Сбере мировые соглашения и планы реструктуризации долгов заключили 478 клиентов в первом квартале 2026 года. Это помогло им избежать банкротства и восстановить платежеспособность.

Сбер также рассказывает клиентам о государственной программе социальных контрактов. Она помогает людям найти работу или получить новую профессию.

«Никто не застрахован от жизненных обстоятельств, ведущих к сложному финансовому положению: потеря работы, болезнь, резкое падение доходов семьи. В такой ситуации кредит может стать источником постоянного стресса. Мы всегда готовы предложить людям помощь. В Сбере для этого есть разные варианты поддержки — от кредитных каникул до реструктуризации и мировых соглашений на стадии банкротства. Подать заявку на урегулирование можно любым удобным способом — в приложении СберБанк Онлайн, по номеру 900, в офисе банка, по телефону службы урегулирования. Мы готовы для каждого человека подобрать индивидуальное решение. Главное — не игнорировать проблему и как можно быстрее обратиться за помощью к нам», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.