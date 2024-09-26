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Объем производства тепличных овощей в Подмосковье превысил 97 тыс тонн в 2024 г

Тепличные комплексы Подмосковья, оснащенные системами поддержания микроклимата, позволяют аграриям выращивать сельскохозяйственные культуры: овощи и салаты зеленые листовые, на круглогодичной основе вне зависимости от сезона, обеспечивая рынок в осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Валовый сбор овощей защищенного грунта с начала года составляет 97,9 тыс. тонн. Так, в зимних теплицах сельхозтоваропроизводители выращивают огурцы — собрано более 62,4 тыс. тонн, томаты — с начала года урожай превысил 32,4 тыс. тонн, прочие культуры, включая салаты и зелень — свыше 3 тыс. тонн.

Тепличное хозяйство активно развивается в городском округе Кашира, где валовый сбор овощей защищенного грунта в зимних теплицах составил более 52 тыс. тонн.

Кроме этого, аграрии городского округа Луховицы с начала года собрали свыше 22,6 тыс. тонн овощей, из которых порядка 15,2 тыс. тонн огурцов.

В Электростали урожай тепличных культур превысил 11,7 тыс. тонн, всего до конца года в муниципалитете планируется собрать около 16,5 тыс. тонн овощей защищенного грунта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.