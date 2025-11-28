Обед венгерского премьера Орбана в ресторане в Москве обошелся в 4,5 тыс. рублей

Отмечается, что Орбан заказал красную икру за 1800 рублей, блины к ней — в 220 рублей, сало в шелухе за 690 рублей, один вид солений за 380 рублей, а также сибирские пельмени за 720 рублей и борщ за 650 рублей.

Переговоры России и Венгрии завершились 28 ноября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин проводил венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пожав ему руку.

На опубликованных кадрах видно, как Орбан и Путин вышли из Кремля, на несколько секунд остановились на крыльце, пожали друг другу руки, затем венгерский премьер спустился к машине и сел в нее.

