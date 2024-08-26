Оба в восторге: стало известно о состоянии жены Бибера после родов

Как пишет издание People со ссылкой на инсайдера, и исполнитель, и его супруга сейчас очень счастливы. Ребенок — настоящее чудо, и тоже чувствует себя хорошо. Бибер уже проявляет себя как заботливый отец.

О появлении малыша в звездной семье стало известно 24 августа. Ребенка назвали Джек Блюз Бибер. Певец выложил, но довольно быстро удалил фото ступни малыша.

Информация о беременности Хейли появилась в мае, когда она устроила съемку в белом платье из кружева: на фотографиях хорошо был виден округлившийся живот. Образ дополняли головной убор и солнцезащитные очки. Также жена Бибера выкладывала в соцсети видео, где они с мужем целуются.

В середине июля Бибер посетил свадьбу младшего сына богатейшего человека Индии — главы Reliance Industries Мукеша Амбани. Она обошлась более чем в 600 миллионов долларов.