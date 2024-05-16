Новыми фигурантами дела «Крокуса» стали 5 приверженцев террористической организации

сегодня в 17:18

Baza: по делу о теракте в «Крокусе» проходят еще 5 граждан Таджикистана

Еще как минимум 5 граждан Таджикистана стали новыми фигурантами уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Baza .

На подозреваемых завели сразу несколько дел за покушение на теракт, организацию деятельности террористической организации, незаконное приобретение оружия и изготовление взрывчатки. Все дела объединили в одно производство с уголовным делом по теракту в концертном зале.

Как заявил источник в следствии, все новые фигуранты — приверженцы организации «Вилаят хорасан»*.

Также в СК возбудили уголовное дело по статье за оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть 2 и более лиц.

Ранее Басманный районный Москвы продлил арест до 22 августа 6 обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта террористы ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей, пришедших на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.

* Признана террористической и запрещена в России