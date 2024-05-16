Новыми фигурантами дела «Крокуса» стали 5 приверженцев террористической организации
Фото - © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Еще как минимум 5 граждан Таджикистана стали новыми фигурантами уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Baza.
На подозреваемых завели сразу несколько дел за покушение на теракт, организацию деятельности террористической организации, незаконное приобретение оружия и изготовление взрывчатки. Все дела объединили в одно производство с уголовным делом по теракту в концертном зале.
Как заявил источник в следствии, все новые фигуранты — приверженцы организации «Вилаят хорасан»*.
Также в СК возбудили уголовное дело по статье за оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть 2 и более лиц.
Ранее Басманный районный Москвы продлил арест до 22 августа 6 обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
22 марта террористы ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей, пришедших на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.
* Признана террористической и запрещена в России