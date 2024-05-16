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Суд в Москве продлил арест еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайства и продлил арест до 22 августа 2024 года еще 4 фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Назримаде Лутфуллои*, Джумахоне Курбонове*, Якубджоне Юсуфзоде* и Муххамаде Шарипзоде*.

Ранее суд продлил заключение под стражу до 22 августа обвиняемым Мухаммадсобиру Файзову* и Рачабализоде Саидакрами*.

Всем вышеуказанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать людей, пришедших на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами теракта стали 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.

* Внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов.