Новый знак отличия «Мать героя» учредили в Ростове-на-Дону

Директор департамента социальной защиты населения города Виктория Добрицкая рассказала, что награду получают ростовчанки, являющиеся усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем, которые воспитывают или воспитали ребенка или детей, совершивших героический поступок.

Она уточнила, что знак отличия присуждается матерям, чьи дети были удостоены госнаграды РФ за героизм. То есть эти люди помогли в обеспечении безопасности государства, охране правопорядка, спасении людей и т. д. Также награду будут вручать женщинам, если герой погиб при совершении подвига.

Председатель городской думы Лидия Новосельцева добавила, что знак отличия дается не за рождение ребенка, а за его воспитание. По ее словам, награда станет признанием заслуг матери, чей труд был незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество.

Запрашивать для матерей знак отличия смогут органы местного самоуправления, главы районов, общественные объединения и организации. Решение о вручении будет принимать глава города Александр Скрябин.

Также в Ростове-на-Дону учредили памятный знак «195 лет Байкову Андрею Матвеевичу».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. По его словам, россияне из века в век хранят уважение к военной истории своей страны.

