Новый вид мошенничества: как лжепсихологи разводят детей по телефону

Ученики школ столкнулись с тревожной тенденцией: появились новые схемы мошенничества. Злоумышленники звонят детям и представляются школьными психологами, предлагают пройти по ссылке тестирование, в результате чего получают данные личных аккаунтов или банковских карт. Как уберечь ребенка от психологической травмы, рассказала РИАМО психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн.

Мошеннические атаки становятся все более изощренными. Злоумышленники втираются в доверие, используя образ человека, которому можно доверять. На первый взгляд, это лишь финансовая угроза, однако последствия могут быть гораздо глубже — вплоть до формирования психологической травмы.

«Для ребенка это фигура, которая ассоциируется с безопасностью. Для родителей — это специалист, к которому можно обратиться за помощью. Мошенники эксплуатируют социальный статус „психолога“, чтобы было легче вызвать отклик и снизить бдительность», — уверена Гольдштейн.

Встреча с обманом может стать эмоциональным ударом для ребенка: он чувствует предательство и растерянность, ведь манипуляция исходит от того, кто должен помогать. В результате может сформироваться недоверие к психологам в целом, что лишает ребенка реальной поддержки в будущем. В некоторых случаях подобный опыт провоцирует тревожность или страх общения с незнакомыми взрослыми.

Чтобы этого избежать, эксперт советует родителям заранее проговаривать с детьми возможность подобных ситуаций. Стоит предупредить, что настоящий школьный психолог или учитель не будет писать в личные чаты, звонить и просить денег, а также требовать перейти по ссылке. Важно договориться с ребенком, что о любых подозрительных сообщениях он должен сразу рассказывать близким.

«Если ребенок все же столкнулся с подобной схемой, главная задача родителей — поддержать, а не обвинять. Важно объяснить: обман — это вина мошенников, а не доверчивости ребенка. Постепенно вернуть доверие к профессии помогут встречи с настоящим школьным психологом, который работает открыто и безопасно», — отметила Гольдштейн.

Мошенники все чаще используют доверительные социальные роли, и это становится угрозой для психологической безопасности детей. Задача родителей — предупредить ребенка, сохранять атмосферу открытости в семье и быть готовыми поддержать, если неприятный опыт все же произошел.

