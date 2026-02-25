Новый вид ископаемых десятиногих крабов обнаружили под Саратовом

Новый вид десятиногих ракообразных крабов, живущих в эпоху палеоцена, обнаружили ученые в Саратовской области недалеко от населенного пункта Вольск. Это самое восточное местонахождение этих ископаемых в России, сообщается в Telegram-канале «Палеонтология и эволюция».

До этого информация о десятиногих крабах на территории бывшего СССР встречалась очень редко и была сомнительной. Исследование в Поволжье стало первым достоверным свидетельством присутствия ракообразных в регионе.

Исследование проводили в Шиханах. Здесь переслаиваются пески и песчаники, которые содержат множество остатков растений, моллюсков, морских звезд и других ископаемых. Найденные остатки представляют собой неполнохвостого рака Galatheoidea и трех видов настоящих крабов.

Ранее на Крымском полуострове обнаружили костные останки сразу трех видов ископаемых морских змей рода Палеофис, достигавших 2 м в длину. По оценкам специалистов, возраст этих находок составляет около 45 млн лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.