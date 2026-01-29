В Крыму обнаружили костные останки гигантских морских змей

На Крымском полуострове обнаружены костные останки сразу трех видов ископаемых морских змей рода Палеофис, достигавших 2 м в длину. По оценкам специалистов, возраст этих находок составляет около 45 млн лет, сообщает Крымское информационное агентство .

«Во всем мире эти виды морских змей известны только по фрагментам позвонков. Костные остатки хищников встречали на территориях Северной и Южной Америки, Северной Африки, Европы, Юго-Западной и Средней Азии. В Крыму такие находки обнаружены в районе Белой скалы в Белогорском районе», — рассказал научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев.

По его словам, наиболее древние позвонки этих морских хищников были найдены в окрестностях Белой скалы неподалеку от села Пролом в Белогорском районе. Также более ранние находки были обнаружены вблизи карьера цементного завода, расположенного в Бахчисарае.

Примечательно, что около 65 млн лет назад существовала единая морская система, соединявшая океан Тетис, в состав которого входило современное Черное море, с Северным Ледовитым океаном через внутренние Туранское и Западно-Сибирское моря. Теплые климатические условия того периода способствовали широкому распространению морских змей, создавая для них идеальную среду обитания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.