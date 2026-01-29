В Крыму обнаружили костные останки гигантских морских змей
На Крымском полуострове обнаружены костные останки сразу трех видов ископаемых морских змей рода Палеофис, достигавших 2 м в длину. По оценкам специалистов, возраст этих находок составляет около 45 млн лет, сообщает Крымское информационное агентство.
«Во всем мире эти виды морских змей известны только по фрагментам позвонков. Костные остатки хищников встречали на территориях Северной и Южной Америки, Северной Африки, Европы, Юго-Западной и Средней Азии. В Крыму такие находки обнаружены в районе Белой скалы в Белогорском районе», — рассказал научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев.
По его словам, наиболее древние позвонки этих морских хищников были найдены в окрестностях Белой скалы неподалеку от села Пролом в Белогорском районе. Также более ранние находки были обнаружены вблизи карьера цементного завода, расположенного в Бахчисарае.
Примечательно, что около 65 млн лет назад существовала единая морская система, соединявшая океан Тетис, в состав которого входило современное Черное море, с Северным Ледовитым океаном через внутренние Туранское и Западно-Сибирское моря. Теплые климатические условия того периода способствовали широкому распространению морских змей, создавая для них идеальную среду обитания.
