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Новый учебный корпус МОУ «Гимназия» в Раменском округе построят в 2027 г

В государственную программу Московской области включен новый объект — строительство учебного корпуса на 500 мест МОУ «Гимназия» в Раменском округе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время завершена проработка земельного участка по адресу: г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 8. Ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

В составе школьного корпуса разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком, библиотека с медиазоной, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проведено комплексное озеленение.

Открыть новый объект образования планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.