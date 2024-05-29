Новый температурный рекорд этого года установили в Москве
Среда в столице стала самым жарким днем текущего года
Максимальная температура с начала года в столице установилась на значении плюс 28,4, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.
Такое значение в среду, 29 мая, показал термометр на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ.
Также Леус добавил, что до конца этой недели рекорд может быть обновлен.
Ранее на территории столицы с 30 мая по 1 июня была объявлена высокая пожароопасность 4 класса.