Новый температурный рекорд этого года установили в Москве

сегодня в 22:05

Среда в столице стала самым жарким днем текущего года

Максимальная температура с начала года в столице установилась на значении плюс 28,4, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Такое значение в среду, 29 мая, показал термометр на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ.

Также Леус добавил, что до конца этой недели рекорд может быть обновлен.

Ранее на территории столицы с 30 мая по 1 июня была объявлена высокая пожароопасность 4 класса.