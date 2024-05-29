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Горожан призывают к осторожности из-за высокой пожароопасности в Москве

На территории столицы с 30 мая по 1 июня объявлена высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с пришедшей в мегаполис жаркой погодой горожанам следует соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.

Москвичей просят быть бдительными и внимательными.

Ранее в столице и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

Май в Московском регионе заканчивается 30-градусной жарой. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 5-7 градусов, показатели соответствуют началу июля.