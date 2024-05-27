Жара до +30 градусов ожидается в Москве в последние дни весны

Май в Московском регионе благодаря антициклону заканчивается по-летнему — среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 5-7 градусов, что соответствует началу июля, сообщается на портале «Метеоновости» .

В конце текущей недели воздух может прогреться до 30 градусов, а это уже критерий жаркой погоды.

28 мая будет малооблачно и без осадков. Ночью ожидается 6-11 градусов тепла, днем — 22-27 и почти штиль. 29 мая прогнозируют переменную облачность без осадков, столбики термометров поползут вверх: ночью будет плюс 8-13, днем — 23-28.

Жаркая погода придет в регион 30 мая. В ночное время температура воздуха составит плюс 10-15 градусов, днем — 25-30. Не прольется ни капли дождя.

Последний день весны также будет жарким. Ночью — 10-15 градусов, а днем — от 25 до 30 градусов. Также в дневное время местами возможны небольшие кратковременные дожди. Они немного освежат воздух, очистив его от вредных примесей.

Жителям Москвы и области советуют пережидать жару у водоемов — здесь воздух свежее. Желающие могут искупаться: вода уже прогрелась до комфортных 19 градусов, а в ближайшие дни станет еще теплее.