Новый поворот в «схеме Долиной»: женщина отсудила жилье и сбежала от силовиков

В Санкт-Петербурге разгорается необычный скандал. Пенсионерка Наталья М. летом 2024 года продала свою квартиру на проспекте Энтузиастов за 5,1 миллиона рублей. Однако после сделки она обратилась в суд с заявлением, что находилась под влиянием телефонных мошенников, и добилась возврата жилья, а затем смогла сбежать от силовиков, сообщает Baza .

Покупатели, уже получившие право собственности, так и не смогли заселиться — женщина отказалась съезжать. В ответ покупатели подали иск о выселении, а Наталья — о признании сделки недействительной. Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала: у пенсионерки нет психических расстройств, но в момент подписания договора она находилась под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, вернул квартиру Наталье и обязал покупателей получить назад свои деньги.

Параллельно покупателям удалось добиться возбуждения уголовного дела. В январе 2026 года дело завели по статье о мошенничестве. Покупателей признали потерпевшими, а сама Наталья проходит по делу в качестве подозреваемой. Следователь назначил новую судебно-психиатрическую экспертизу еще 30 января, однако пенсионерка начала активно уклоняться.

Несколько раз женщину вызывали на исследование добровольно — она не приходила. Тогда следователи приняли решение отправить ее на проверку под надзором силовиков. Однако Наталья, по данным источника, буквально сбежала от надзирателей и до сих пор скрывается. Местонахождение подозреваемой неизвестно, расследование продолжается.

