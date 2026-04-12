Российские риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

В России агентства недвижимости активно внедряют дополнительные меры защиты от мошеннических действий, известных как «схема Долиной». В качестве новой практики они устанавливают контакт с родственниками продавца квартиры для получения подтверждения добровольности сделки, пишет Baza .

Как сообщают эксперты рынка, ряд компаний ужесточает процедурные проверки. Традиционных документов, таких как справка из психоневрологического диспансера или свидетельства о праве собственности, теперь считается недостаточно — сохраняется вероятность, что продавец впоследствии обратится в суд с целью признания сделки недействительной по указанной схеме.

В текущих условиях важно заручиться согласием нескольких членов семьи собственника. Это необходимо для установления факта осознанного и добровольного решения о продаже, а также вменяемого состояния владельца. От родных запрашивается официальное письменное подтверждение данного обстоятельства.

Сделка может быть сорвана, если близкие лица проживают за рубежом или если сам продавец уклоняется от предоставления их контактов. В аналогичную категорию повышенного риска попадают и одиноко проживающие пожилые люди — у агентств зачастую нет возможности проверить подлинность их намерений через третьих лиц. В настоящее время потенциальные убытки для риелторов и покупателей рассматриваются как более существенные, чем возможная финансовая выгода от проведения такой операции.

