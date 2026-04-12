Новый перечень направлений подготовки студентов разработают в России

сегодня в 03:01

В России в рамках реформы высшего образования создадут новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в Минобрнауки РФ, новый перечень будет включать также научные специальности. При его формировании учтут результаты пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

«Будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — отметили в министерстве.

Ранее Минпросвещения установило дату выпускных вечеров в школах России. Они пройдут 27 июня.

