Минпросвещения установило дату выпускных вечеров в школах России

сегодня в 03:24

Выпускные вечера в школах России пройдут 27 июня. Об этом заявили в Минпросвещения, сообщает РИА Новости .

При этом данная дата имеет рекомендательный характер.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что этот важный день, когда учеба осталась позади и начинается взрослая жизнь, пройдет для выпускников радостно и в торжественной обстановке.

Ранее министерство просвещения РФ выбрало дату последних звонков в российских школах. В текущем учебном году торжественные мероприятия пройдут 26 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.