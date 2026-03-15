Последние звонки в российских школах состоятся 26 мая

Министерство просвещения РФ определило дату последних звонков в российских школах. В текущем учебном году торжественные мероприятия пройдут 26 мая, сообщает РИА Новости .

Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны. При этом выпускные экзамены стартуют не ранее 1 июня.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что с этого года содержание экзаменов полностью приведено в соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли показать знания, полученные за годы обучения.

В программу последних звонков рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступления родителей — участников СВО и удостоенных государственных наград.

Региональным властям поручено обеспечить меры безопасности при подготовке к мероприятиям и создать доступную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

