Новый фетиш: проститутки-колясочницы пользуются огромным спросом в Москве

У жителей Москвы появился новый фетиш — они массово пользуются услугами проституток на инвалидных колясках или с другими физическими недугами. В 2024 году подобных анкет совсем не было, а в 2025 году их начали активно публиковать, сообщает Mash .

23-летняя девушка Карина стала инвалидом в 16 лет. Тогда у нее была операция на опухоли в области позвоночника, после которой девушка больше не ходила.

Пенсии по инвалидности Карине не хватало. Тогда она решила устроиться в эскорт. За час получала от 8 до 13 тыс. рублей в зависимости от набора услуг.

Мужчины были в восторге от Карины. В комментариях ей писали комплименты, а также восторгались. Очередь была расписана на несколько дней вперед.

Карина стала первой, кто задал тренд на физические недуги среди эскортниц. Теперь почти каждый день появляются анкеты женщин с ожогами, ожирением, ампутациями и т. д.

Популярностью пользуются и девушки на инвалидных колясках. Физически здоровые эскортницы покупают такие кресла и делают фотографии в них, притворяясь инвалидами, поскольку спрос на подобные услуги небывалый.

Ранее телеведущая из Владивостока стала эскортницей, чтобы выплатить ипотеку.