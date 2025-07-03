Новые законы для предпринимателей приняли в Подмосковье

Игорь Брынцалов, глава Мособлдумы, подвел итоги весенней сессии регионального парламента и сообщил о новых законодательных инициативах в предпринимательской сфере, принятых за последние шесть месяцев. Среди них — новые законы в поддержку предпринимателей.

«Один из ключевых законов — о развитии креативных индустрий в Подмосковье. Наш регион уже сегодня — в числе лидеров креативного сектора. В области зарегистрировано порядка 36 тыс. субъектов МСП, работающих в сфере креативных индустрий. Но перед нами стоит амбициозная задача, поставленная Президентом, — удвоить долю креативных индустрий в экономике. И мы приложим все усилия, чтобы Подмосковье оставалось территорией возможностей для творцов, новаторов, для тех, кто превращает идеи в успешные проекты», — отметил Игорь Брынцалов.

Еще одна инициатива — законодательное закрепление термина «семейное предпринимательство». Это позволит разработать специальные меры поддержки для таких бизнесов. Ведь предпринимательство — это не только доходы и масштабы, но и традиции, преемственность, доверие и помощь близких. В регионе множество семей, стремящихся развивать свое дело, передавать его следующим поколениям и строить крепкие бизнес-династии. Для роста им необходимо предоставить дополнительные ресурсы.

«Но бизнес — это не только про экономику, но и про ответственность. Поэтому мы приняли закон об ответственном предпринимательстве. В законе мы определили, какие виды поддержки могут в дальнейшем применяться для ответственных предпринимателей органами власти. Как сказал Президент, долгосрочный успех возможен только тогда, когда бизнес заботится о людях, думает о развитии территорий, вкладывается в образование, экологию, благотворительность. Сегодня прозрачность, экологичность и социальная вовлеченность — это уже не просто тренды, а основа устойчивого развития. Компании, которые это понимают, создают не просто продукт — они создают доверие», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.

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