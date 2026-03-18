Новые приоритеты: как россияне после 45 лет реализуют отложенные планы

72% опрошенных россиян рассказали, что после 45 лет располагают большим количеством свободного времени, чем раньше. Это время они направляют на новые занятия и развитие, сообщают пресс-службы образовательного холдинга Skillbox, соцсети «Одноклассники» и сервиса маркетинговых исследований Anketolog.ru.

52% респондентов поделились, что в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали: сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям.

48% рассматривают обучение как способ дополнительного дохода, 46% — как источник удовольствия и интереса, а 43% — для умственной «зарядки».

Больше всего времени россияне старше 45 лет тратят на дом и быт (46%), интернет и соцсети (38%) и работу или подработку (37%). Однако такое распределение не всегда совпадает с приоритетами — они хотели бы уделять больше времени путешествиям (57%), заботе о здоровье (36%) и допзаработку (33%). 19% отметили, что хотели бы чаще осваивать новое и обучаться.

Как подчеркнули 63% опрошенных, желание учиться связано прежде всего с личной мотивацией, а не с ожиданиями со стороны близких. При этом 30% уточнили, что обучение помогает им быть полезными семье или чувствовать большую включенность в жизнь родных.

Обучение для большинства россиян связано с позитивными эмоциями: 66% испытывают интерес, 36% — воодушевление, 24% — гордость за себя. Тревогу при начале обучения отмечают только 5%.

Среди занятий, которые россияне 45+ начали осваивать, лидируют здоровый образ жизни (34%), навыки для допдохода (30%) и компьютерные и цифровые навыки (20%). Еще респонденты занимаются кулинарией (17%), освоением новых профессий (16%), изучением языков (13%), психологией (11%) и творчеством (6%). Среди направлений, которые россияне назвали наиболее интересными для обучения, — онлайн-профессии (35%), навыки работы в цифровой среде (31%), финграмотность (27%), иностранные языки (23%), здоровье и нутрициология (17%).

Опрос показал, что 44% предпочитают онлайн-курсы как основной формат обучения, 24% выбирают офлайн-занятия в группе, видеоролики в соцсетях — 17%. Индивидуальные занятия рассматривают 15%.

Были опрошены 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают преимущественно в городах-миллионниках: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и т. д.

