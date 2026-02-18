сегодня в 20:40

Новые подходы к работе общественных советов обсудили в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области состоялось заседание Общественной палаты, посвященное взаимодействию с общественными советами при отраслевых ведомствах. Участниками встречи стали порядка 80 человек — представители региональных министерств, члены Общественной палаты, эксперты и приглашенные специалисты, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Татьяна Баранчеева.

Главной темой встречи стал поиск практических инструментов для повышения эффективности общественных советов. Участники детально разобрали несколько ключевых направлений:

Социальная ориентация в работе советов. Обсудили, как деятельность общественных структур помогает учитывать интересы жителей при принятии ведомственных решений и делать их более адресными.

Общественный контроль на практике. Рассмотрели конкретные примеры проведенных мониторингов и проверок, оценили, насколько их результаты повлияли на работу министерств и качество госуслуг.

Методическая поддержка и стандарты работы. Речь шла о создании понятных регламентов и единых подходов, которые позволят советам работать системно, а новым составам — быстрее включаться в процессы.

Координация и выстраивание диалога. Затронули тему взаимодействия между советами, ведомствами и Общественной палатой, чтобы избегать разрозненности и добиваться общих целей.

По итогам заседания участники договорились усилить взаимодействие между ведомствами и общественными советами, а также активнее внедрять практику совместных выездных мероприятий и мониторингов.

Особое внимание решено уделить обратной связи от жителей — именно она должна стать основой для подготовки рекомендаций общественных советов в адрес министерств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.