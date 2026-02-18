Новые подходы к работе общественных советов обсудили в Подмосковье
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Доме Правительства Московской области состоялось заседание Общественной палаты, посвященное взаимодействию с общественными советами при отраслевых ведомствах. Участниками встречи стали порядка 80 человек — представители региональных министерств, члены Общественной палаты, эксперты и приглашенные специалисты, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Татьяна Баранчеева.
Главной темой встречи стал поиск практических инструментов для повышения эффективности общественных советов. Участники детально разобрали несколько ключевых направлений:
- Социальная ориентация в работе советов. Обсудили, как деятельность общественных структур помогает учитывать интересы жителей при принятии ведомственных решений и делать их более адресными.
- Общественный контроль на практике. Рассмотрели конкретные примеры проведенных мониторингов и проверок, оценили, насколько их результаты повлияли на работу министерств и качество госуслуг.
- Методическая поддержка и стандарты работы. Речь шла о создании понятных регламентов и единых подходов, которые позволят советам работать системно, а новым составам — быстрее включаться в процессы.
- Координация и выстраивание диалога. Затронули тему взаимодействия между советами, ведомствами и Общественной палатой, чтобы избегать разрозненности и добиваться общих целей.
По итогам заседания участники договорились усилить взаимодействие между ведомствами и общественными советами, а также активнее внедрять практику совместных выездных мероприятий и мониторингов.
Особое внимание решено уделить обратной связи от жителей — именно она должна стать основой для подготовки рекомендаций общественных советов в адрес министерств.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.