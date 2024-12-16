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Новогодние выходные в 2026 году будут длиться девять дней

В 2026 году россияне на новогодних праздниках будут отдыхать девять дней — с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года, сообщает ТАСС .

Это прописано в пояснительной записке к постановлению о переносе выходных дней в следующем году.

Предстоящие новогодние каникулы в РФ начнутся 29 декабря и продлятся по 8 января. Следующие длинные выходные ожидают россиян только в мае.

Всего в следующем году будет 365 дней, из них рабочие— 247, выходные/праздничные — 118.

Ранее эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что россияне будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.