Социолог: россиян ждут 11 дней отдыха на новогодних каникулах

Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что россияне будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщает РИА Новости .

Выходные дни с 4 и 5 января перенесли на 2 мая и 31 декабря следующего года. Понедельник, 30 декабря будет выходным, так как рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря, а выходной на 31 декабря перенесли с 7 января.

Перед новогодними каникулами жители России отработают шестидневную рабочую неделю.

Ранее сообщалось, что продолжительные праздничные дни открывают множество возможностей для восстановления сил, и главное — определить свой идеальный формат отдыха.