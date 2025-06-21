Новое дело: Тимура Иванова обвинили во взятке на 152 млн рублей

Следователи открыли еще одно уголовное дело по факту получения взятки экс-заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым от руководителя «Олимпситистрой» Александра Фомина. По материалам дела, сумма взятки превысила 150 млн рублей, сообщает ТАСС .

На Иванова завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), а на Фомина — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Сумма — не менее 152 млн рублей.

В документах отмечается, что новое дело против Иванова появилось в конце мая 2025 года. До этого ему предъявляли обвинение в получении взятки от Фомина в размере не менее 1,185 млрд рублей.

Расследование в рамках дела собираются закончить летом. К осени материалы планируют направить в суд, где их будут рассматривать по существу.

Ранее сообщалось, что долг по банковскому кредиту Иванова составляет 175 млн рублей. На его банкротстве настаивает ПСБ.