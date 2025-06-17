Долг по кредиту бывшего замглавы МО Иванова составляет 175 млн рублей

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Долг по банковскому кредиту экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 млн рублей, пишет ТАСС .

«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей», — рассказал Денис Балуев.

Иванов не признал вину в выводе 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате около 216 млн рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов также заявил о своей невиновности.

По версии прокуроров, организатором всех преступлений был Тимур Иванов.

Ранее по делу Тимура Иванова арестовали имущество на 2,5 млрд рублей.