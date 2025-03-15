По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали имущество на 2,5 млрд рублей

В ходе расследования коррупционного дела против бывшего заместителя руководителя Министерства обороны Тимура Иванова московские судебные и следственные инстанции наложили арест на семейные активы и личное имущество обвиняемого, совокупная ценность которых превышает 2,5 миллиарда рублей, сообщает ТАСС .

«Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Согласно материалам расследования, некоторые земельные владения Иванова и его семьи находятся в престижном районе Подмосковья вдоль Рублево-Успенского шоссе, а часть недвижимых объектов зарегистрирована на компании. В список арестованного имущества вошли банковские вклады, недвижимость, водное транспортное средство, 11 земельных наделов и коллекция из 23 автомобилей, включая раритетные модели — Opel Admiral 1939 года и американский Packard 1942 года выпуска.

Во время обыска в жилище бывшего заместителя министра правоохранительные органы обнаружили крупные суммы наличных, явно превышающие его официальные заработки. Также были конфискованы ценные наручные часы, общая стоимость которых достигает десятков миллионов рублей, и внушительный арсенал из более чем 30 единиц стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. На данный момент они переданы в Мосгорсуд, но защита планирует обжаловать этот факт.