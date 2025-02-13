Защита бывшего замминистра обороны Иванова обжалует передачу дела в Мосгорсуд

Защита экс-замминистра обороны России Тимура Иванова намерена обжаловать передачу уголовного дела о растрате из Хамовнического суда в Мосгорсуд, сообщает РИА Новости .

«…мы не усматриваем оснований для его передачи, мы хотим чтоб было по закону…», — рассказал его адвокат Денис Балуев.

По его словам, изначально прокуратура направила дело в Хамовнический суд.

«Есть прямое указание в Конституции, что каждый гражданин имеет право на рассмотрение его дела законным составом суда», — подчеркнул Балуев.

8 лет назад в отношении Иванова возбудили уголовное дело о растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате свыше 200 млн рублей на приобретении и продаже паромов для Керченской переправы. Еще одним фигурантом дела стал глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

В конце апреля прошлого года Иванова и его подельника задержали по подозрению в крупной взятке на сумму около 1 млрд рублей. При этом свою вину в суде высокопоставленный офицер не признал.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое — о растрате более 205 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Его фигурантом также является бывший подчиненный Иванова Антон Филатов.

Второе дело связано с растратой 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванова обвиняют в получении взятки в размере более 1 млрд рублей.