Новак предложил разрешить на полгода присадку на бензин ММА

Вице-премьер Александр Новак предложил премьер-министру Михаилу Мишустину на полгода разрешить использование присадки монометиланилин (ММА) на бензин. Запрещенная с 2016 года добавка повышает октановое число, сообщает «Коммерсант» .

Мера увеличит выпуск высокооктанового бензина класса 5, что позволит дополнительно поставлять около 50 тыс. тонн топлива на внутренний рынок ежемесячно.

Помимо этого, Новак предложил Минфину РФ рассмотреть возможность стимулирования использования этилового спирта в производстве бензина путем отмены акциза. По мнению вице-премьера, это может привести к увеличению поставок на 100 тыс. тонн в месяц.

Эксперты утверждают, что использование ММА повышает устойчивость бензина к детонации, однако может негативно сказаться на экологической чистоте выхлопных газов. В то же время, применение этанола улучшает экологические характеристики, но требует более длительного периода для корректировки налоговой политики.

Ранее стало известно, что правительство РФ в ближайшее время собирается продлить полный запрет на экспорт бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. Также будет введен запрет для непроизводителей дизельного топлива.