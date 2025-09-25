Россия не будет экспортировать бензин в 2025 году

сегодня в 17:38

В РФ запрет на продажу бензина за границу продлят до конца 2025 года

Правительство России в ближайшее время собирается продлить полный запрет на экспорт бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. Также будет введен запрет для непроизводителей дизельного топлива, рассказал журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, сообщает ТАСС .

Такие меры дадут возможность обеспечить россиян нефтепродуктами, которые в данный момент продают за границу.

Новак отметил, что запрет на продажу топлива не затронет поставки в рамках межправительственных соглашений.

Пока запрет на экспорт топлива для всех участников рынка действует до 30 сентября. Он касается и нефтеперерабатывающих заводов. Для непроизводителей запрет действует до 31 октября.

