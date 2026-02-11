«Носит эротический контекст»: Милонов высказался о Дне святого Валентина
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что тех, кто навязывает детям празднование Дня святого Валентина нужно наказать по статье о развращении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.
«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — заявил он.
Милонов уверен, что этот праздник носит эротический контекст. Особой проблемой он считает навязывание этой даты в учебных заведениях и социальной среде.
Ранее иерей Димитрий Березин заявил, что День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, — не православный праздник, а между понятиями влюбленность и любовь есть большая разница.
