Ноябрьский грибной бум начался после дождей в Подмосковье

В лесах Московской области после дождей начался настоящий грибной бум. Любители тихой охоты активно наполняют свои корзины и делятся успехами в социальных сетях, сообщает «Абзац» .

В настоящее время на стволах лиственных деревьев в подмосковных лесах можно найти зимние опята. Также продолжается сезон рядовок, говорушек и маслят.

Кроме того, грибникам еще встречаются лисички — их находят в лесах под Балашихой, в Щелкове и Раменском.

Ранее стало известно, что в Саратовской области нашли один из самых дорогих грибов в мире. Его используют в сыром виде как приправу, а местные жители натирают его и делают вкусные бутерброды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.