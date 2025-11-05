Ноябрьский грибной бум начался после дождей в Подмосковье
В лесах Московской области после дождей начался настоящий грибной бум. Любители тихой охоты активно наполняют свои корзины и делятся успехами в социальных сетях, сообщает «Абзац».
В настоящее время на стволах лиственных деревьев в подмосковных лесах можно найти зимние опята. Также продолжается сезон рядовок, говорушек и маслят.
Кроме того, грибникам еще встречаются лисички — их находят в лесах под Балашихой, в Щелкове и Раменском.
Ранее стало известно, что в Саратовской области нашли один из самых дорогих грибов в мире. Его используют в сыром виде как приправу, а местные жители натирают его и делают вкусные бутерброды.
