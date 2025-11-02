Едим бутерброды с трюфелями: в Саратовской области нашли очень дорогие грибы
Фото - © t.me/maxim_kalyadin
Под Петровском в Саратовской области жители собрали в лесу несколько десятков трюфелей, сообщил глава Петровского района Максим Калядин.
Он напомнил, что черный трюфель — изысканный деликатес из-за уникального аромата и вкуса. По стоимости он — самый дорогой в мире гриб. Изредка трюфель растет в России, обычно в Краснодарском крае.
«Но растет он и в Петровском районе — в некоторых лесах под землей. Найти его непросто, нужно знать конкретную поляну, и раскопать выпирающие бугорки. Говорят, их можно определить по яркому „грибному“ запаху», — написал Калядин в своем Telegram-канале.
По его словам, гриб используют в сыром виде как приправу. А местные жители натирают его и делают вкусные бутерброды с трюфелями.
Также он пригласил всех на тихую охоту за дорогим грибом в Петровский район.
