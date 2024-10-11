Нижегородцам рассказали, какую погоду ожидать в выходные

12–13 октября в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на прогнозы сервиса «Яндекс Погода».

В субботу весь день будет облачным. Ожидаемая температура — 4-5 градусов тепла днем и плюс 3-4 градуса вечером.

В воскресенье утро также начнется с облачности, однако в течение дня возможно появление прояснений. В этот день температура поднимется до 5-6 градусов выше нуля днем, а вечером снова опустится до плюс 3-4 градусов.

Между тем синоптики прогнозируют, что 14 октября в Московской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.