Дождь и мокрый снег обрушатся на Подмосковье 14 октября

Синоптики прогнозируют, что 14 октября в Московской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью .

Холодный атмосферный фронт повлияет на ухудшение погодных условий в регионе. В ночные часы температура воздуха может опуститься ниже нуля. В связи с этим в Подмосковье ожидаются дожди с мокрым снегом 14 октября.

Жителей Московской области призвали быть внимательными при нахождении на улице в непогоду. Пешеходам посоветовали проявлять повышенную осторожность при переходе через дороги. Водителям порекомендовали при наличии мокрого снега воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

При порывистом ветре жителям посоветовали обрезать сухие деревья, так как они могут повредить жилье, закрепить слабо укрепленные конструкции, избегать шатких строений, не парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее стало известно, что в Московском регионе в пятницу будет сухая и теплая погода. Температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов.