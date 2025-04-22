Нижегородская область и китайская провинция создадут международный IT-колледж

В Нижнем Новгороде во вторник были подписаны 2 соглашений между Нижегородской областью и китайскими партнерами. Региональная корпорация развития и Китайско-российская торгово-экономическая палата Хэйлунцзяна начнут совместно работать над крупным проектом по созданию международного IT-колледжа на территории области. Одновременно был подписан договор о партнерстве между университетом «НЕЙМАРК» и Хэйлунцзянским университетом, сообщает ИА «Время Н» .

Зампред правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин акцентировал внимание на важности заключенных соглашений. По его словам, этот проект не имеет аналогов в России. Старостин выразил намерение создать комплексную систему IT-образования, начиная со школы, которая затем органично перейдет в высшее образование. Нижегородская область занимает лидирующие позиции в сфере IT в стране, и такое партнерство открывает новые возможности.

Университетское сотрудничество включает в себя обмен студентами и преподавателями, а также проведение совместных исследований и разработок.

«Сегодня мы заложили прочный фундамент для сотрудничества. Соглашение по IT-кампусу определяет конкретные направления и сроки реализации проекта, а договор между университетами создает основу для научного и образовательного взаимодействия», — подчеркнул исполнительный президент торгово-экономической палаты Цзяо Цзянь.