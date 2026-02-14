Нижегородку оштрафовали из-за фото со свастикой, сделанных в Индии 10 лет назад

Суд оштрафовал жительницу Нижнего Новгорода из-за фотографий, которые она сделала в Индии 10 лет назад, на них увидели свастику, сообщает «Осторожно, новости» .

В начале февраля Канавинский райсуд рассмотрел дело в отношении 52-летней женщины по делу о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за снимков, размещенных на странице в соцсети «ВКонтакте».

Нижегородку задержали полицейские. Они нашли свастику на одной из фотографии, сделанных в 2016 году во время турпоездки в Индию. Там показаны ворота с похожим на свастику символом и сфотографировала их.

При этом в Индии данный знак не ассоциируется с нацизмом: это древний священный символ благополучия, удачи, солнца и процветания. Такую свастику используют во многих буддийских странах. Так, ее можно увидеть в Таиланде, на Шри-Ланке, в Непале и т. д.

В суде обвиняемая попыталась объяснить, что просто выкладывала снимки достопримечательностей и архитектуры, не думала, что на фото может оказаться запретная в России символика. Женщина не признала свою вину. Адвокат нижегородки заявил, что силовики провели задержание его подзащитной необоснованно, поскольку она не является экстремистом и ничего провокационного на ее странице в соцсети не было.

Заслушав все стороны, суд все равно признал женщину виновной, но назначил ей минимальное наказание — штраф в 1 тыс. рублей.

Ранее москвича оштрафовали на 360 тыс. рублей за публикации со свастикой в соцсети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.