Нижегородка сообщила об угрозах из-за отказа выселяться из аварийного жилья

Уже три года жительница Нижнего Новгорода с дочерью проживает в аварийном доме на Светлогорской улице, ведя борьбу с местными властями. Здание подлежит расселению и последующему сносу, но семья остается единственными его жителями и наотрез отказывается покидать жилище. Женщина утверждает, что из-за этого она постоянно получает угрозы. Редакция сайта pravda-nn.ru попыталась разобраться в ситуации.

Анна П., проживающая в доме № 8/7 на Светлогорской, заявила о шантаже со стороны администрации Советского района. По ее словам, в течение трех лет ее различными способами пытаются выселить из аварийного жилья: якобы ранее отключали газ, устраивали поджог, направляли мигрантов, создававших невыносимые условия, а недавно угрожали повреждением электропроводки и физической расправой.

Анна подчеркнула, что у семьи нет задолженностей по коммунальным услугам, и все судебные разбирательства были выиграны.

«Я боюсь находиться дома, ходить по улицам. Я даже неоднократно прятала свою дочь, чтобы они не причинили ей вреда. Третий год идет на меня натиск, и все судебные заседания, в том числе в Нижегородском областном суде, я выиграла», — отметила женщина.

В администрации Советского района пояснили, что нижегородка и ее 34-летняя дочь занимают комнату в доме на основании договора социального найма. При этом здание признано непригодным для проживания еще в октябре 2020 года и ожидает сноса. Все другие жильцы уже покинули свои квартиры, только эта комната остается нерасселенной.

В результате судебного решения, вынесенного Нижегородским районным судом, семье было предписано выделить комфортабельное жилье, соответствующее условиям договора социального найма, в пределах Нижнего Новгорода. Установленная минимальная площадь нового жилья составляла 16,2 квадратных метра. Изначально Анне предложили вариант — квартиру площадью 29 кв. м, расположенную на бульваре 60 лет Октября, однако она отклонила это предложение.

Впоследствии последовало еще одно — квартира площадью 29,8 кв. м в многоквартирном доме на улице Героев Космоса. Однако и от этого варианта женщина отказалась.

В настоящее время дело находится на повторном рассмотрении, на этот раз в Советском районном суде, по иску городской администрации о выселении семьи из аварийного дома с одновременным предоставлением альтернативного жилья.

«Сейчас нижегородка и ее дочь могут временно переехать в маневренный фонд. По вопросу предоставления жилого помещения муниципального маневренного фонда для проживания до окончания срока расселения дома она может обратиться в администрацию района», — уточнили в ведомстве.

Администрация района также заверила, что не направляла в коммунальные службы запросов об отключении холодного и горячего водоснабжения, а также электроэнергии.