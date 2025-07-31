Никитин призвал воспринимать отключение Сети в Нижегородской области как детокс

Жители Нижегородской области стали регулярно сталкиваться с частными отключениями мобильного интернета и всеми последствиями от этого. Некоторые граждане не могут нормально работать, так как находятся на удаленке. Губернатор региона Глеб Никитин обратился ко всему населению и туристам отнестись с пониманием, так как безопасность превыше всего, сообщает «Осторожно, новости» .

«Атаки беспилотников (ВСУ — ред.) продолжаются на наши промышленные зоны, продолжается и связанное с этим отключение интернета. Эта тема волнует всех наших граждан и волнует, наверное, каждого на своем месте. Мы лично, все правительство, сталкивается с дискомфортом в этой сфере. И, естественно, хотелось обратиться к гостям нашего города, к туристам: отнестись с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой», — сказал Никитин.

По словам губернатора, в настоящее время в Нижегородской области стабильно работает интернет с проводными каналами и Wi-Fi. Чиновники уже взяли на заметку, что нужно расширить количество таких точек, чтобы населению и туристам было комфортнее находиться в регионе.

Ранее из-за частых отключений мобильного интернета в скандальную историю попала красноярская чиновница и руководитель центра по коммуникации жителей и властей Екатерина Кузьминых, которая посоветовала всем недовольным из-за отключения Сети отправиться в зону СВО. Позднее она извинилась за резкое высказывание.